Alors qu’à l’origine des groupes de 25 enfants étaient prévus pour les stages des vacances de Pâques, ce nombre a été réduit à dix suite aux mesures décidées lors du dernier comité de concertation. Les organisateurs de stages ont dû rapidement s’adapter et engager des moniteurs supplémentaires. Au centre sportif de Wavre, Dimitri Francis, le directeur du Centre de Formation Sportive, a préféré engager du personnel plutôt que d’annuler des participations. “Durant toute la semaine, les enfants resteront par dix, dans un espace à eux et avec un animateur”, explique-t-il. Lui et son équipe ont dû rapidement trouver des salles supplémentaires