C’est le branle-bas de combat dans l’une des villes les plus commerçantes du Brabant wallon. En vue de la réouverture des commerces ce lundi, Wavre se prépare au retour des chalands dans le centre-ville et a pris une série de mesures pour faire respecter au mieux les principes de distanciation sociale et d’hygiène.

La rue Haute et la rue du Pont du Christ, artères commerciales du centre, seront ainsi mises en sens unique dès lundi pour pouvoir élargir les trottoirs, où les clients attendront leur tour pour entrer dans les commerces.

(...)