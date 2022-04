Styliste renommé, Bernard Depoorter s’est spécialisé dans la parure florale.

En novembre 2021, le styliste wavrien Bernard Depoorter et la Nivelloise Maryse Genet, créatrice de bijoux, font l’acquisition d’un véritable trésor : 8 000 outils anciens, qui, jusqu’alors, dormaient dans un ancien atelier en Charentes. Presses, moules à gaufrer, découpeuses… un attirail unique destiné au métier d’art de la parurerie florale. Les pièces les plus anciennes datent de 1750 et les plus récentes de 1850. Au total, 16 tonnes de matériel et d’outils.