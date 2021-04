Deux peupliers menaçants sont en train d'être abattus aux abords de l'école de Suzeril. Ces deux hauts peupliers en bord de rivière penchent dangereusement vers une classe et au-dessus de la cour de récréation arrière de l’école communale fondamentale du Centre. Depuis l’état des lieux effectué ce dimanche, l’arbre le plus inquiétant s’est encore affaissé de 10°. Le local a donc été évacué lundi matin, et les travaux d’élagage se poursuiveront durant toute la matinée.

Le local menacé est utilisé pour les siestes, la garderie et le réfectoire. Les élèves continuent d'avoir cours dans le bâtiment principal qui n'est pas menacé. Le local devrait être à nouveau accessible dans l'après-midi ou, au grand maximum, ce mercredi.

L'abattage a débuté ce lundi mais, face à la taille des arbres, les équipes du SPW ont dû s'aider d'une grue.