L’Abbaye de Villers organise la 1re édition d’Abbaye en scène le dimanche 5 juin prochain. Il s’agit d’un événement musical 100 % belge avec des artistes émergents et confirmés. Une belle occasion pour les musiciens et le public de retrouver l’ambiance festive, chaleureuse et conviviale des concerts dans ce décor exceptionnel.

Outre la régionale et de plus en plus populaire Doria D. (Louvain-la-Neuve), Abbaye en scène recevra Just Vox, Los Pepes, Winter Woods, Rori, Delta et Saule.

"À lieu magique, concert magique", a coutume de dire Baptiste Lalieu alias Saule qui sera la tête d’affiche de cet événement qui fait la part belle à la chanson francophone.

Avec Saule et Delta, l’autre grosse pointure de l’affiche n’est autre que Doria D qui, en 2021, a connu un succès fulgurant avec le singleDépendance (6 millions de streams toutes plateformes confondues), largement diffusé sur les radios belges et françaises.

Son 1er EP sorti en juin dernier nous donne un délicieux avant-goût de l’album qui verra le jour en septembre prochain. D’ici là, la jeune Néolouvaniste multipliera les concerts (Francos de Spa, Forest-National…) dont celui du 5 juin. Rori, un artiste originaire de Liège est aussi un talent des plus prometteur.

Au total, ce seront donc 8 concerts sur 4 scènes (dont la main stage) qui seront installées à différents endroits du site. Les spectateurs pourront déambuler d’un concert à l’autre et découvrir en musique les lieux les plus emblématiques de l’Abbaye de Villers : la nef abbatiale, la cour d’honneur, le bâtiment des convers et l’hôtellerie brasserie.

Pour rappel, en 2020, l’Abbaye de Villers avait organisé les Estivales - 40 concerts en 2 mois - afin de permettre à 150 musiciens belges (Konoba, Saule, Pierre de Maere, Grandgeorge ou encore l’orchestre symphonique Nuove Musiche) de retrouver le public après plusieurs mois de confinement.

"Avec Abbaye en scène, nous confirmons notre volonté de soutenir les artistes et le secteur musical de notre pays", disent les organisateurs.

En plus, Cindy Barate, une artiste de chant signé rendra le concert accessible aux sourds et malentendants.