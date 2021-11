Nous sommes à mi-mandat et dans les arcanes de la politique locale, les regards sont déjà tournés vers les élections communales de 2024. Ainsi, cela bouge à la tête du PS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Sa cheffe de file, Annie Galban, échevine de l’Enseignement et de la Population (entre autres), cède la fonction à l’autre échevin socialiste du collège communal, Abdel Ben El Mostapha.

Du coup, l’échevin des Bâtiments (entre autres) sera tête de liste aux prochaines élections communales de 2024.

confie Annie Galban

Élue conseillère communale en 1988 et devenue échevine en 1990, Annie Galban était cheffe de file du PS ottintois depuis 2012. Elle a ainsi mené la liste aux élections de 2012 et de 2018 avec des fortunes diverses.

En 2012, les socialistes gagnaient un siège, passant de 3 à 4 élus au conseil communal, avant de le reperdre en 2018, mais tout en conservant deux échevinats comme le prévoyait l’accord préélectoral une nouvelle fois signé avec Écolo et Avenir (cdH).

Annie Galban sera sur la liste en 2024

Un préaccord sera-t-il reconclu entre ces trois formations pour un 5e mandat consécutif? "Ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais on s’entend très bien et on forme une bonne alliance" , soutient Annie Galban.

Et si cette dernière ne sera plus le fer de lance du PS, elle sera bien présente sur la liste en 2024, nous confirme-t-elle.

Et d’ici là, l’échevine, qui a 60 ans, continuera à travailler "avec enthousiasme et ferveur et mener le combat pour atteindre nos objectifs" .

De son côté, Abdel Ben El Mostapha se dit ravi que ce choix a été approuvé à l’unanimité, signe "que la locale me fait entièrement confiance. On est à mi-mandat et il faudra bien trois ans pour constituer une liste avec de nouvelles têtes et une nouvelle énergie pour obtenir un résultat digne de ce nom. Le temps passe vite et il faut donc s’y prendre tôt. Et tôt, c’est maintenant."