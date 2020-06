Un véhicule avec deux personnes à son bord et un bus TEC se sont percutés.

Un accident mortel est survenu ce jeudi vers 13h30 le long de la chaussée de Bruxelles à La Hulpe, à hauteur de l'hôtel Dolce. Un véhicule avec deux personnes à son bord et un bus TEC se sont percutés. Le conducteur du véhicule est décédé sur place, sa passagère est grièvement blessée et a été transférée à la clinique Saint-Luc. Ses jours sont en danger, précise le parquet du Brabant wallon.

Dans le bus, on déplore trois blessés légers parmi les passagers et le conducteur du bus a été également légèrement blessé. D'après les premières vérifications, l'alcool ne serait pas en cause dans le chef du conducteur du bus. Un expert automobile est attendu sur place. L'accident provoque d'importants embarras de circulation.