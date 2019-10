Un accident impliquant un camion est survenu sur le ring de Bruxelles, à hauteur de Wauthier-Braine en direction de Hal.

Il s'est couché sur les voies et la circulation est coupée dans les deux sens, selon la police de la route. De la résine hautement inflammable recouvre le ring de Bruxelles après cet accident, le plan d'urgence provincial a été déclenché à Wauthier-Braine. Le gouverneur du Brabant wallon pilote l'opération depuis le centre de crise à Wavre et demande d'éviter le secteur et de ne pas emprunter le ring.

Le parquet devrait préciser les causes et circonstances de l'accident prochainement mais la police de la route nous confirme qu'il s'agit d'un camion "ADR", c'est-à-dire transportant des marchandises dangereuses. C'est pour cela que la circulation est bloquée dans les deux sens. La protection civile doit installer un périmètre de sécurité de 500 mètres autour de l'accident, nous dit-on.

Il est donc difficile pour le moment de savoir quand la situation sera rétablie, mais probablement pas avant la fin de la journée. Des internautes nous alertent quant à eux sur le fait que la situation est très compliquée sur place. La police conseille d'éviter le secteur pour le reste de la journée.

Pour aller vers Bruxelles, il est donc conseillé d'emprunter le ring ouest (RO) vers Zaventem ou de prendre l'A15/E42 jusqu'à Daussoulx et l'A4/E411 vers Bruxelles.