Vingt ans après la catastrophe de Pécrot, les souvenirs restent intacts. Ce 27 mars 2001 restera probablement gravé dans de nombreuses mémoires, dont celle de Bernadette Peyskens, épouse de feu Stéphane Ravet et belle-sœur de Laurence Ravet, qui était l’accompagnatrice du train de voyageurs. Laurence se trouvait dans le premier wagon lors de la collision. Elle avait 31 ans. “C’est un tremblement de terre, un tsunami émotionnel, résume Bernadette qui travaillait à l’époque aux urgences de la clinique Saint-Pierre. On ne peut pas se préparer à ça, on est comme dans un mauvais film. Je ne pourrai jamais oublier cette journée.”