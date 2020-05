Le parquet est descendu sur les lieux et la chaussée a été bouclée.

Une collision frontale est survenue entre une moto et une voiture ce mardi peu avant 17 heures, le long de la chaussée de Mons à Tubize. Le parquet est descendu sur les lieux et la chaussée a été bouclée. D'après nos informations, il y aurait une personne décédée. Deux ambulances de Braine-le-Comte et de Tubize ont été dépêchées sur place ainsi qu'un SMUR de Hal et un balisage.