Un accident impliquant une voiture et un camion est survenu vendredi après-midi sur l'autoroute E19 à Nivelles, provoquant d'importants embarras de circulation, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabantwallon. Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, vendredi peu avant 16h30, sur l'autoroute E19 en direction de Bruxelles. Un camion et une voiture s'y sont percutés à hauteur de la borne kilométrique 22.2, obstruant une bande de circulation. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers se trouvaient toujours sur les lieux vers 17h15, notamment pour procéder à l'évacuation du carburant du camion dont le réservoir a été endommagé lors de l'accident.