Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir vers 17h25 à hauteur de la nationale 25. Pour une raison indéterminée, un véhicule -seul en cause- a violemment percuté le rond-point situé à l'endroit. L'un des occupants de la voiture est décédé sur les lieux de l'embardée. Un second a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital.