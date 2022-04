Environ 550 réfugiés ukrainiens sont hébergés en Brabant wallon, après que Fedasil les a mis en relation avec des particuliers brabançons prêts à les accueillir. Plus de 40 % de ces réfugiés sont mineurs. "Cela représente actuellement 9 % de l’effort par rapport à l’ensemble de la Belgique, alors que le Brabant wallon constitue 4 % de la population belge, notait le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, lors de sa communication au conseil provincial, hier. Le Brabant wallon répond très bien à la demande. Et fait même mieux que d’autres provinces. Pour le moment, les régions ou provinces qui reçoivent le plus de réfugiés sont, dans l’ordre, la région bruxelloise et les provinces de Namur et du Brabant wallon."