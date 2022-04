Face à l’urgence, aux incertitudes sur le nombre de personnes à accueillir et sur le temps qu’il faudra assumer ce rôle d’accueil, tout le monde fait un maximum pour assurer aux réfugiés de guerre des conditions d’hébergement décentes. Et le message au niveau des communes est que, dans l’ensemble, cela se passe plutôt bien, grâce à une mobilisation générale des institutions, des fonctionnaires, de l’associatif et des particuliers.