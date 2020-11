C’est une petite bombe qui a été lâchée ce lundi matin par le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron : la région bruxelloise va acheter, dans les mois et les années à venir, des terres agricoles dans le Brabant wallon et dans le Brabant flamand afin de préserver la biodiversité et de favoriser une agriculture locale qui pourrait nourrir une partie de la population bruxelloise.

Une annonce qui n’a pas mis longtemps à faire réagir les agriculteurs de la Jeune Province, à l’image de Pierre Vromman, le président de la section Nivelles-Genappe de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA). "C’est encore une idée utopiste qui ne tient compte de rien du tout, lance-t-il. Cela va encore faire spéculer le prix des terres agricoles en Brabant wallon alors qu’elles sont déjà très chères. De plus, c’est une idée qui va à l’encontre du principe même du "bail à ferme" qui garantit une liberté de culture."