Sept entrées de la N25 ont été choisies pour mener leur action de sensibilisation.

La Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) l'a annoncé : elle organisera une action de sensibilisation, lundi de 9 à 12h00, dans plusieurs entrées et sorties de la nationale 25 entre Nivelles et Grez-Doiceau. Il s'agit de protester contre l'arrêté du ministre wallon de la Mobilité, Carlo Di Antonio, qui interdit la circulation du charroi agricole sur la N25 à partir du 1er janvier 2020.

Mais si les agriculteurs veulent sensibiliser, ils espèrent limiter les inconvénients pour les usagers de la RN25. D’où le choix d’annoncer cette action à l’avance, mais aussi de commencer le blocage à partir de 9 h, après l’heure de pointe, donc.

De plus, toutes les entrées ne seront pas paralysées: les plus sensibles, du côté de Louvain-la-Neuve et Mont-Saint-Guibert, ne sont pas concernées.

Sept entrées (pas les sorties, donc) ont été choisies: cinq côté Nivelles, et deux coté Grez-Doiceau. Sont visés celles qui partent du rond-point du ring à Nivelles, de la chaussée de Namur à Thines, de la route de Lillois à Promelles, de la RN5 à Genappe, de la rue François à Ways, du chemin de Vieux-Sart à Wavre et de l’avenue Comte d’Ursel à Grez.