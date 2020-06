Une action symbolique est menée ce jeudi matin sur le rond-point du Shopping à Nivelles



Avant une action qui sera menée ce midi à Bruxelles à la colonne du Congrès, les travailleurs du non-marchand étaient sur le rond-point du Shopping, ce jeudi matin à Nivelles. Pas de blocage de la circulation au programme, mais une action de "visibilité" pour un secteur qui a continué à travailler durant la crise sanitaire, et qui voudrait à présent être soutenu pour conclure des accords sociaux de revalorisation.

Et visiblement, à un juger par les klaxons et les gestes de soutien des nombreux automobilistes tournant autour du rond-point rebaptisé « rond-point des travailleurs invisibles », l’action a plutôt bien fonctionné.

"Durant la crise sanitaire, on a beaucoup parlé des soignants, notamment des infirmières et du personnel des maisons de repos, explique Fabien Boucqueau, permanent CSC-CNE non marchand en Brabant wallon. Mais il ne faut pas oublier les autres qui ont continué aussi à travailler: les éducateurs dans le secteur de l’aide à la jeunesse, le secteur du handicap… Un préavis de grève a été déposé début juin pour une revalorisation dans tout le secteur."

Ce que réclame le non-marchand, ce sont des augmentations barriques mais aussi une amélioration des conditions de travail, des emplois de qualité…

"Des discussions ont été entamées avec tous les niveaux de pouvoir et nous voulons que cela aboutisse réellement, continue Fabien Boucqueau. Pour l’instant, nous menons des actions symboliques mais elles pourraient se durcir si les négociations ne permettent pas d’avancer."