Dans un communiqué émis mardi matin, le FGTB Chimie se dit inquiète pour les travailleurs de GlaxoSmithKline, redoutant la délocalisation prochaine de certains départements et produits comme le vaccin contre la malaria, l'animalerie et la production de l'antigène de l'hépatite B. Le syndicat socialiste estime aussi que la direction du groupe biopharmaceutique ne mène pas une politique correcte en accordant des contrats à durée indéterminée (CDI) à des travailleurs à contrat déterminé (CDD) sur base de critères peu clairs.

Deux assemblées générales seront organisées ce mardi matin. La première de ces assemblées est prévue à 9h sur le parking du site de GSK à Wavre, annonce la FGTB, et la seconde à 10h30 sur le site de Rixensart. La FGTB dénonce aussi certaines méthodes comme l'emploi de lunettes à caméra intégrée sans que le conseil d'entreprise ait été informé.

"A l'heure où la concertation sociale se dégrade de plus en plus au sein de l'entreprise et où l'on se moque des travailleurs en leur offrant une marge de négociation de 0,4%, la FGTB Chimie exprime ses plus grandes craintes pour l'avenir et dénonce les dérives de la direction", affirment encore les syndicalistes.