"L'équipe médicale nous dit que cela va être lent."

L’attente est interminable pour les parents de la jeune Annette. L’adolescente est dans le coma depuis mercredi, après avoir été percutée par une voiture sur la N93 à l’entrée d’Houtain-le-Val. Alors qu’elle sortait de la voiture, côté rue, pour attraper son bus, l’ado de 14 ans a été percutée par une voiture qui circulait (à vitesse modérée, d’après le parquet) en direction de Baisy-Thy. À la suite du choc, elle a été propulsée sur le trottoir, inconsciente.

Sa maman a donné quelques nouvelles jeudi soir suite aux nombreuses inquiétudes. "Annette est stable mais toujours endormie, Annette à besoin de calme. L'équipe médicale nous dit que cela va être lent. On ne peut en dire plus... Nous n'en savons pas plus. L'important est d'être patient et d'être prudent", écrit-elle.

Mercredi matin, les secouristes avaient tenté de la réanimer pendant plusieurs dizaines de minutes, avant de l’emmener, dans le coma, à l’hôpital civil Marie Curie, à Charleroi. Lors de son admission, ses jours étaient considérés comme en danger.