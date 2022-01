Adrian Candelario est né le 1er janvier à 5h25 à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies. Aurore Danlée et Abian Candelario sont les heureux parents.

Adrian n’était pas attendu le 1er janvier : "Il était prévu qu’il vienne au monde le 4 janvier", explique Aurore Danlée, la maman.

Mais voilà, le soir du réveillon, le petit garçon s’est manifesté. " J’ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Nous voulions faire le décompte de minuit, avec Esteban, le grand frère. À 00 h 05, nous sommes partis à la clinique. Une demi-heure plus tard, j’étais en salle d’accouchement. Adrian est né à 5h25."