L’ancienne cheffe du service urbanisme de Tubize revient sur ce fameux courrier adressé à l’échevin Picalausa mais qui n'a jamais été envoyé.

Pourquoi le courrier demandant la régularisation du cadastre de l’échevin Picalausa n’a-t-il jamais été envoyé ? Pourquoi n’est-il pas retourné sur le bureau du bourgmestre pour approbation ? Bref, pourquoi n’y a-t-il pas eu de suivi alors qu’une irrégularité cadastrale a été mise au jour dans le chef de l’échevin ? Beaucoup de questions restent encore en suspens, quelques semaines après le début de l’affaire Picalausa, du nom de l’ancien échevin des travaux démis de ses fonctions après un scandale de précompte immobilier impayé sur sa maison depuis une dizaine d’années. L’enquête demandée au ministre de tutelle permettra peut-être de lever le voile sur une partie de cette affaire.

On sait que l’agent indicateur-expert engagé en 2014 au sein de la commune avait été chargé par la cheffe du service urbanisme de mettre à jour la base de données cadastrale. C’est ainsi qu’il a eu l’occasion de traiter le dossier de l’échevin Michel Picalausa, dont il est apparu que la maison échappait au cadastre depuis plusieurs années. La suite, on la connaît : il a soumis au directeur général et au bourgmestre un courrier-type à envoyer à l’échevin mais ce courrier est revenu au service car il contenait une erreur dans le libellé. C’est en tout cas la version du bourgmestre Michel Januth.