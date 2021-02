Ce vendredi, la chambre du conseil du parquet du Brabant wallon s’est penchée sur un dossier qui avait secoué le cercle MAF (Maison des athlètes francophones) en 2018, à la suite de dérapages commis lors de bleusailles et de baptêmes estudiantins sur le campus de Louvain-la-Neuve. Il a été décidé de renvoyer neuf personnes devant le tribunal correctionnel, selon la RTBF.

Les personnes concernées devront répondre aux préventions de traitements dégradants, avec circonstances aggravantes liées à la vulnérabilité de certaines victimes, de traitements inhumains, de coups et blessures volontaires et involontaires, d’attentats à la pudeur et pour non-assistance à personne en danger...