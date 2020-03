L’agriculteur et président de la section Nivelles-Genappe de la FWA Pierre Vromman pousse un coup de gueule.

Le rôti de bœuf d’origine belge à -40 % et le Châteaubriand à -19 % chez Intermarché ; les carbonades de bœuf blanc bleu belge affichées à 4,99 € le kilo chez Carrefour… Les promos sur les viandes sont toutes plus alléchantes les unes que les autres en ce moment dans les hypermarchés.

Des promotions qui passent mal auprès du secteur de la viande, alors que les agriculteurs membres de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA), de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) et de l’Union des agricultrices wallonnes (UAW) avaient mené une action devant les grandes surfaces de Wallonie fin janvier pour demander une meilleure répartition des revenus entre les acteurs du secteur.

Lorsqu’il a reçu les folders dans la boîte aux lettres de sa ferme à Ways, le président de la section Nivelles-Genappe de la FWA a avalé son café de travers. "On brade la viande de bœuf comme on brade une paire de chaussettes, s’écrie Pierre Vromman. Ils veulent tuer le secteur de la viande bovine. Le pire, c’est qu’ils le font en toute légalité ! Les agriculteurs se sont crevés à produire cette viande, c’est déloyal."

La vice-présidente de la FJA le rappelait dans ces colonnes il y a quelques semaines : la viande bovine coûte en moyenne 5,50 euros le kilo à l’agriculteur mais lui rapporte 4,75 euros. Or le prix consommateur est de 17 euros le kilo. Pierre Vromman confirme ces chiffres et estime que la viande "sortie de la ferme" doit revenir à un prix compris entre 5 et 6 euros le kilo pour que ce soit viable.

Et à l’agriculteur de rappeler que tous les coûts de production ont flambé ces dernières décennies, au contraire des prix de vente. "Tout a augmenté : le prix du mazout, du fourrage, des intrants, de la main-d’œuvre, des loyers… mais les carcasses sont toujours vendues au même prix, parfois moins cher. En trente ans, tout a doublé, voire triplé."

Pierre Vromman plaide pour une concertation entre tous les intermédiaires pour retrouver un équilibre, en annonçant de possibles autres actions.