Valentine Courtain a attiré l’attention de la zone de police Nivelles-Genappe sur certains comportements.

Lors du premier conseil de police de la zone Nivelles-Genappe organisé après le confinement, on a notamment parlé des dépôts clandestins. On sait qu’ils se sont multipliés avec la fermeture des parcs à conteneurs et même en pleine ville, il y avait davantage de déchets abandonnés.

Les communes comptent relancer des campagnes de sensibilisation et Germain Dalne a suggéré que des caméras soient utilisées, de manière ponctuelle, pour surveiller des endroits sensibles. Le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, n’écarte pas cette possibilité mais en pratique, il faut concilier cela avec les impératifs de vie privée et des règles de preuve appliquées au niveau judiciaire.

Valentine Courtain, qui est agricultrice a Genappe, est alors intervenue pour attirer l’attention de la zone et des autres conseillers sur des comportements problématiques en pleine campagne. Des déchets abandonnés en bordure de champ voire en pleine prairie – alors que les bouts de canettes peuvent tuer des vaches ! – mais aussi le piétinement des cultures par des promeneurs, des chiens sans laisse qui affolent les troupeaux dans les prairies…

“Cela a toujours existé mais avec la multiplication des promeneurs durant le confinement, cela devenait tendu, a-t-elle précisé. Il faudrait rappeler que les cultures ne sont pas des poubelles et que les terres agricoles sont des propriétés privées. Je sais que les policiers n’avaient pas que cela à faire durant le confinement mais ce serait bien d’être plus vigilants parce que pour nous, c’est pénible…”