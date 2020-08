Les décisions importantes s’enchaînent pour Christian Fayt, le bourgmestre d’Ittre. Il y a quelques jours, c’est le cœur lourd qu’il annulait, fort logiquement, les festivités du traditionnel 15 août qui attire des milliers de personnes tous les ans. Une édition 2020 "light" qui se limite à l’organisation d’un moment de recueillement sur le site du Pré de l’Aite.

Concerts, fête foraine et soirées passent à la trappe et pour éviter que certains ne fassent des excès de zèle, le maïeur vient de prendre un nouvel arrêté de police. Celui-ci stipule qu’aucune manifestation ni rassemblement de personnes ne seront autorisés les 14-15 et 16 août. Quant aux commerçants et restaurateurs, ils devront fermer leurs établissements conformément à l’arrêté ministériel en vigueur. De plus, les ventes, transport et consommation de boissons spiritueuses sont interdits sur la voie publique les 14, 15 et 16 août, excepté sur les terrasses des restaurants autorisés. Les cocktails "fait maison" sont également interdits tout comme les canettes et les contenants en verre. Pour s’assurer du respect des règles, des fouilles pourraient être réalisées par les forces de l’ordre. En cas de non-respect des règles, la police procédera à la fermeture du site en question et à la verbalisation des personnes concernées.