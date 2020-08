Avec la crise sanitaire actuelle, les Belges préfèrent rester à la maison et les vacances à l’étranger se font plus rares. Afin de faire revivre les voyages, Alexis De Keyzer propose aux plus mélancoliques d’entre nous des solutions sur mesure avec son entreprise "Voyage dans le temps".

Depuis trois ans et demi, ce jeune entrepreneur néo-louvaniste de 32 ans crée des cartes du monde géantes uniques : "C’est un concept pour aider les voyageurs qui sont nostalgiques de leur voyage au travers de cartes du monde, explique-t-il. Ce qui est bien, c’est que c’est un produit qui plaît car ça ne se démode pas, ça traverse les années."