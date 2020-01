Le tribunal de l’entreprise a homologué une reprise par un des anciens dirigeants.

Altifort Boart, l’entreprise déclarée en faillite en novembre dernier, va finalement renaître. La société, qui appartenait sous le nom de Wendt Boart au groupe américain 3M, a connu une succession de périodes difficiles ces dernières années.

Installée dans le zoning de Nivelles Sud, elle est spécialisée dans la fabrication d’outils de découpe, notamment diamantés. Mais l’usine aclote n’intéressait apparemment plus les Américains, et il était question d’une fermeture pure et simple en 2017. Les travailleurs (environ 110), les syndicats et la Région wallonne s’étaient mobilisés pour éviter cette catastrophe et finalement, en 2018, 3M a revendu la société au groupe français Altifort.

Un groupe en pleine expansion, dont l’avenir s’annonçait promoteur… Sauf qu’il a connu de sérieux soucis en France, et Wendt Boart, devenue Altifort Boart, s’est à nouveau retrouvé dans la tourmente. Et la faillite a été prononcée en novembre.

Plus de trente travailleurs avaient été licenciés à cette occasion mais le curateur avait continué les activités avec 69 personnes, en espérant une reprise à court terme. Deux repreneurs potentiels s’étaient en effet déclarés au moment de la faillite.

Finalement, le tribunal de l’entreprise a homologué la reprise il y a quelques jours. C’est un ancien dirigeant d’Altifort, le Belge Bart Gruyaert, qui va diriger l’usine.

" Les conditions avaient déjà été présentées au personnel en décembre et cela avait été approuvé à l’unanimité, confirme un syndicaliste. Les conditions de travail et les conditions salariales ne sont pas fondamentalement modifiées et les emplois actuels seraient a priori maintenus. Le fait que le repreneur ait fait partie de l’ancienne société est un peu particulier mais on verra : on attend surtout un vrai plan industriel pour relancer l’usine, avec la constitution d’un réseau commercial solide et du cash pour payer les fournisseurs. Nous verrons comment les dirigeants comptent revenir à l’équilibre financier… "