Echevin lors de la précédente législature et conseiller communal de l'opposition depuis les dernières élections à Grez-Doiceau, Luc Coisman a été touché par le Covid-19 le 12 octobre dernier. Quelques jours plus tard, le 20, son état se dégradant, il a été admis aux soins intensifs et le 26 octobre, il était intubé et transféré le soir même à l'hôpital de Saint-Luc, placé dans un coma artificiel et sous respiratoire. Luc Coisman est resté dans cet état pendant trois mois. Mais son épouse, Maureen, apporte quelques nouvelles rassurantes à son sujet. "On lui a retiré cette machine le 26 janvier et le lendemain, il était réveillé."