André Gyre, conseiller communal à Beauvechain, est décédé ce mardi 12 mai, fait savoir la commune dans un communiqué. Il venait d’avoir 75 ans. Attaché à son village de Tourinnes-la-Grosse où il a toujours vécu, il s’est très tôt impliqué dans la vie locale. Après une formation d’instituteur, comme son père, il poursuivra ses études à l’UCL d’où il sortira avec une licence en Sciences politiques et sociales.

Enseignant au début de sa carrière, il s’investira pleinement dans celle de correspondant local du quotidien "L’Avenir" pour lequel il écrira des milliers d’articles sur la vie du village et des entités voisines. Parler des gens, décrire leur quotidien était ce qu’il aimait faire et où il excellait.

Il n’a cessé de s’impliquer dans la vie culturelle et associative en créant avec d’autres jeunes du village la troupe de théâtre « Les Copains d’abord » puis en étant un acteur assidu des spectacles des Fêtes de la St-Martin et finalement fondateur et président de la troupe impertinente des « Francs Conteurs », dont les pièces acerbes sur la politique locale ont agrémenté maintes soirées chez Charly.

Il a été membre fondateur et Président du Lions club Gette-Nethen puis du club de Wavre. Une autre de ses passions, sinon la principale, a été la politique et plus particulièrement celle de sa commune. Il s’y est impliqué très tôt puisqu’il s’est présenté, sans succès, pour la première fois le 11 octobre 1970 sur une liste dans son village de Tourinnes-la-Grosse. Il remettra le couvert en 1976, à Beauvechain suite à la fusion des communes, sur une liste regroupant les anciens bourgmestres des cinq entités fusionnées. Il ne sera pas élu mais siègera au Conseil communal dès 1980 suite à la démission d’un mandataire. Il sera président du CPAS du 1er avril 1980 au 31 décembre 1994 puis échevin de 1995 à 2006. Il sera le premier Président des Conseils communaux de 2013 à 2018. Il sera également plusieurs fois candidat aux élections législatives pour le parti libéral dans l’arrondissement de Louvain. Décoré de la Croix civique de 1ere classe et Chevalier de l’Ordre de Léopold II.

André Gyre était marié et père de deux enfants, grand-père de trois enfants.