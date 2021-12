Comme si la crise sanitaire n’avait pas suffi à faire dégringoler le chiffre d’affaires de Walibi, les inondations de juillet sont venues asséner un nouveau coup de massue sur les affaires du parc d’attractions wavrien. Son directeur encaisse les chocs avec une certaine philosophie et tente de s’accrocher aux projets à venir.

Jean-Christophe Parent, en 2020, l’année avait déjà été bien terne avec une chute de la fréquentation et du chiffre d’affaires de plus de 50 %, l’année 2021 a-t-elle été encore pire ?

"C’est assurément une année catastrophique pour nous. Elle est pire que 2020 puisqu’il faut compter 70 % de fréquentation perdue par rapport aux années d’avant Covid et 30 % de visiteurs en moins par rapport à 2020. Nous aurions réalisé une année décente s’il n’y avait pas eu les inondations."

En fin de saison 2020, vous aviez évoqué une perte de 25 millions d’euros ? Ce chiffre a donc doublé à l’heure qu’il est ?

"Certainement. Nous avons perdu bien plus que la moitié du chiffre d’affaires cette année. Quand je vous dis que ce sont deux saisons à oublier…"

Cette saison 2021 avait pourtant bien commencé ?

"Oui, nous avons pu rouvrir le parc le 8 mai, soit trois mois plus tôt qu’en 2020 mais nous avons dû cesser toutes les activités à la mi-juillet alors que les chiffres de fréquentation de mai et de juin avaient été satisfaisants, entre autres grâce au succès grandissant de notre nouvelle attraction : le Kondaa. Nous avons vu une réelle appétence du public pour venir découvrir cette nouvelle zone exotique. Mon sentiment est mitigé à l’heure de tirer le bilan : il oscille entre catastrophisme et euphorie."

Est-ce que vous avez réfléchi à un dispositif en cas de nouvelles inondations ?

"Walibi ne peut pas réfléchir seul dans son coin. Il y a des mesures que l’on doit mettre en place avec la Ville, que l’on a déjà vue, mais c’est surtout au niveau provincial voire national qu’il faut réfléchir. Je m’en remets aux pouvoirs publics et à leur sagesse."

Halloween, qui représente habituellement 20 % de votre chiffre d’affaires, n’a pas pu sauver quelque peu les meubles ?

"Non, tout simplement parce que notre année fiscale se termine le 30 septembre. Ça peut nous porter mais sur la période fiscale 2022, d’autant que nous avons fait un des meilleurs Halloween de l’histoire de Walibi."

Avez-vous dû licencier du personnel à cause de ce revers économique ?

"On n’a pas licencié de CDI mais on a dû mettre, manu militari, des gens au chômage forcé pour raisons économiques. Nous n’avons pas non plus pu honorer un certain nombre de contrats étudiants."

Pour revenir aux deux mois d’ouverture du parc, le Kondaa, cette nouvelle attraction star sur laquelle vous misez beaucoup, a-t-elle répondu aux attentes des visiteurs ?

"Le Kondaa est effectivement devenu l’attraction majeure du parc. Dans nos enquêtes internes, elle termine en premier comme attraction préférée avec une cote de 9,5/10 donc on ne peut que se satisfaire de son arrivée."

Il reste quatre étapes au plan d’investissement prévu en 2017, ce ne sera pas fini pour 2023 comme ça avait été annoncé ?

"Ces quatre morceaux seront réalisés entre 2023 et 2027-2028 : les zones festival et aventure ; la phase 2 de l’Aqualibi et nous réservons une surprise pour les 50 ans de Walibi en 2025. Le réaménagement de la zone d’entrée a été reporté à plus tard."

Vous êtes actuellement en repérage au Danemark et en Suède en vue de votre projet d’ouvrir Walibi à Noël en 2023 ?

"Oui, je visite des parcs d’attractions urbains dans les pays nordiques. Je m’imprègne de leurs bonnes idées de manière à pouvoir les implémenter chez nous. Ce sera un projet très réjouissant."

Interview : Cristel Joiris