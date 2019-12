Quel soulagement ! La jeune Annette est enfin sortie du coma, près de deux semaines après son admission à l’hôpital. Le 27 novembre dernier, l’adolescente, originaire de Mellet (Les Bons Villers), avait été renversée sur la N93 à Houtain-le-Val (Genappe), alors qu’elle traversait la chaussée pour tenter d’attraper son bus en direction de Nivelles, où elle est scolarisée.

Plongée dans le coma depuis lors, elle a enfin quitté il y a quelques jours les soins intensifs de l’hôpital civil Marie Curie à Charleroi pour être transférée au service de pédiatrie du même hôpital. Son état évolue donc positivement, même si le chemin vers sa totale guérison est encore long.

"Elle est sortie des soins intensifs et nous fait un grand honneur de sa présence quotidienne (même la nuit !), annonce sa famille sur les réseaux sociaux. Elle a encore des défis à relever mais chaque jour qui passe est une petite victoire pour elle et pour nous ! Elle a encore besoin de calme malgré tout mais nous vous remercions tous du fond du cœur pour votre soutien et votre présence, qui nous aident à tenir et avancer !"