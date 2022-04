Comment ont évolué les villages d’Orp-Jauche? La photothèque que souhaitent mettre en place Albert Dupont et l’office du tourisme devrait aider à répondre à la question. Appel est donc lancé aux citoyens pour qu’ils envoient photos et cartes postales d’époque, ou plus actuelles, afin de créer cette photothèque.