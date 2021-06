Munis de leur désherbeur mécanique et de leur brûleur thermique, les ouvriers communaux passent au peigne fin le cimetière de Petit-Église à Ramillies, à la recherche de la moindre mauvaise herbe qui dépasse dans les allées, entre les tombes et même sur certaines sépultures. Avec la chaleur dégagée par le brûleur et sans aucune zone d’ombre au-dessus de la tête, l’entretien des cimetières peut s’avérer extrêmement pénible avec ces températures.

“Utiliser un brûleur sous cette chaleur, c’est étouffant, reconnaît Francis Suigne, ouvrier communal. Il y a beaucoup plus d’entretien depuis que l’usage des phyto est interdit. Il faudrait presque être non-stop dans les cimetières.” “Les gens critiquent l’état des cimetières mais ils ne se rendent pas compte de la pénibilité de notre travail, ajoute son collègue, Benjamin Lanuit. On passe environ une semaine pour nettoyer complètement un cimetière. Mais ce qui est décevant, c’est que dans un mois, on sait qu’on peut y retourner et recommencer le boulot car ça aura repoussé.”

(...)