La commune de Villers-la-Ville, via le plan de cohésion sociale, continue à se mobiliser en faveur des victimes des inondations. Comme dans d’autres entités, les habitants qui n’ont pas été touchés se sont mobilisés en masse et les premiers dons ont permis d’aider quelques habitants de la commune qui n’avaient plus de cuisine ni de salon - notamment à la rue Arsène Tournay où plusieurs maisons été envahies par l’eau et la boue - ainsi que pas mal de sinistrés de Court-Saint-Etienne.

Les contacts de commune à commune ont permis de distribuer l’aide de manière efficace et les services communaux, tout comme plusieurs échevins, se sont mobilisés pour amener directement sur place les dons des habitants de Villers.

(...)