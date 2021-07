La Dyle s’est retirée complètement des rues du centre de Wavre et le spectacle qu’elle a laissé est désolant. Partout, les meubles trempés et souillés, les électroménagers hors d’usage, les fauteuils complètement imprégnés sont sortis sur les trottoirs, et il règne une odeur de mazout peu engageante.

Dans les magasins touchés, c’est la désolation: les articles rangés dans des caisses trempées sont sans doute irrécupérables, les livres complètement trempés sont évacués par les libraires désespérés, on passe les étagères vides au Karcher devant les commerces, pour tenter de déloger la boue et les faire sécher au soleil…

Point positif au milieu de cette désolation, l’élan de solidarité est énorme. Des particuliers arrivent avec des seaux, des torchons et des raclettes et passent de maisons en maison pour savoir s’il peuvent donner un coup de main.

Catherine, une Wavrienne dont l’habitation n’a pas été touchée, est allée aider des amis vendredi à Mont-Saint-Guibert. Et ce samedi, c’est avec ses enfants, Maxime et Alice, qu’elle est venue pour nettoyer et déblayer le matériel endommagé dans l’école maternelle communale de l’Île au Trésor.

"Ils sont en primaire maintenant mais on a appelé leur ancienne institutrice pour savoir s’il fallait de l’aide et ils nous ont dit qu’on pouvait venir, explique-t-elle. Les enfants sont très motivés !"