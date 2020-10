Nous avons évoqué ce mardi la fermeture complète de l’école communale de Marbais, décidée mardi matin face à la pénurie d’enseignants tant pour les classes primaires que les maternelles : une bonne partie sont en effet en quarantaine et en attente des résultats d’un test covid, et certains ont aussi déjà été testés positifs.

Une alternative était proposée aux parents qui n’avaient pas la possibilité, dans l’urgence, de laisser les enfants à leur domicile. Une garderie sur le site de l’école avait été mise sur pied et pour le premier jour de fermeture, moins d’une quinzaine d’élèves s’étaient inscrits dans ce système.

Mais voilà, ce mercredi, la garderie elle-même a dû être fermée. Une des accueillantes a reçu les résultats d’un test Covid auquel elle s’est soumise et ils sont positifs. C’est un bourgmestre villersois assez désabusé sur la situation qui nous a confirmé la situation.

Emmanuel Burton n’a plus de possibilités à proposer aux parents jusqu’à la fin de cette semaine. L’écartement de cette accueillante rend la poursuite de cette garderie impossible.

Et il n’est pas imaginable non plus de « recaser » les enfants concernés dans les autres écoles de l’entité qui, elles, semblent plutôt épargnées par le coronavirus pour l’instant. Ces enfants ont en effet été en contact avec l’accueillante testée positive et, suivant les règles de précaution en vigueur, ils doivent eux aussi être placés en quarantaine…