Il y a quelques heures encore, la direction de Walibi n’osait pas avancer de date pour la réouverture d’Aqualibi. Mais la situation semble s’être améliorée puisque la bonne nouvelle a été annoncée ce mercredi en fin d’après-midi, le parc aquatique rouvrira ses portes le 25 décembre prochain. Un beau cadeau de Noël pour les fans qui n’en pouvaient plus d’attendre. “Le 16 juillet, Walibi Belgium a été complètement inondé par les pluies persistantes qui avaient alors touché une partie du pays. L’infrastructure technique du site wavrien avait subi en conséquence de graves dégâts. Le parc d’attractions Walibi a pu rouvrir le 2 octobre après deux mois et demi de fermeture, rappelle Justien Dewil, porte-parole du parc. Le parc aquatique Aqualibi, où 3 mètres d’eau ont été relevés dans les caves techniques, rouvrira enfin ses portes le 25 décembre.”

Évidemment, il faudra espérer que d’ici-là, le Covide-19 ne nous offre pas encore une petite dose de reconfinement… En tout cas, le parc aquatique prend déjà des mesures pour réduire le risque au maximum. “La réouverture du parc aquatique est un véritable cadeau de Noël pour les amateurs de plaisirs aquatiques. Dès les vacances de Noël, ils pourront à nouveau profiter d’un moment de repos en famille ou entre amis et se laisser tenter – entre autres – par les toboggans sensationnels et jacuzzis apaisants. Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, le covid safe ticket sera demandé à partir de 16 ans. Le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 10 ans, de l’entrée aux vestiaires, des vestiaires à la sortie et lors des déplacements dans le restaurant.”

Il n’y a donc plus qu’à attendre et à suivre la situation sanitaire de près pour espérer que le timing puisse être respecté.