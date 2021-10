Aqualibi : "Impossible de dire quand les travaux seront finis" Brabant wallon Cristel Joiris © D.R.

Durement touché par les inondations de juillet, l’Aqualibi n’est pas encore près de rouvrir ses portes. Peut-être pour les vacances de Noël… mais rien n’est moins sûr. Deux mois et demi après les inondations qui ont saccagé Walibi et Aqualibi, Justien Dewil, attachée de presse des parcs, nous emmène à l’arrière de l’attraction le Cobra, où se cache l’une des caves techniques de l’Aqualibi. "Les caves s’étendent sur un peu moins de l’entièreté de la superficie du parc aquatique (NdlR : 12 ares qui abritent trois piscines, sept toboggans et plusieurs jacuzzis). Cette cave-ci abrite toute la machinerie qui fait fonctionner les jacuzzis et le Rapido. Vous allez pouvoir vous rendre compte de l’ampleur des dégâts", nous prévient-elle avant de nous emmener à l’intérieur.