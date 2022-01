C’est la bonne nouvelle pour Aqualibi et pour les amateurs de plaisirs aquatiques, Aqualibi rouvre ses portes ce vendredi. "On est super content évidemment et on espère que ce sera pour longtemps cette fois", explique Justien Dewil, attachée de presse des parcs Walibi.

Pour rappel, le parc aquatique avait ouvert ses portes pendant quelques jours, à partir du 20 décembre jusqu’au 26 décembre, avant que les décisions prises par le Codeco ne viennent à nouveau fermer ses portes.