Aqualibi propose une "Neon Pool Party", une soirée flashy, dansante et gourmande.

Après la Bloody Pool Party (à Halloween), et la Splash&Bubbles New Year’s Party (durant les vacances de Noël), Aqualibi organise un événement qui promet aux visiteurs qui aiment danser et manger tout en profitant des attractions, de vivre un moment mémorable. Le parc aquatique propose à ses visiteurs une "Neon Pool Party", le samedi 29 février, de 19 h à 1 h.

L’ambiance promet d’être délirante : dans un décor de couleurs flashy, de néons, de jeux de lumière époustouflants, le DJ set programmé en décoiffera plus d’un ! Car Daddy K, Mademoiselle Luna et DJ Furax (notamment) en seront aux commandes !

Et comme bouger, danser, creuse l’appétit, le restaurant sera à la disposition des participants : chacun mangera et boira (hors boissons alcoolisées) ce qu’il veut à volonté jusqu’à 23 h. Et ceux qui rêvent d’une bière ou d’un alcool pourront, bien sûr, s’en procurer toute la soirée (moyennant quelques euros supplémentaires), et notamment, lors de l’" Happy hour", au bar, de 20 h à 21 h (une boisson alcoolisée payée et une autre alcoolisée gratuite). Tout est compris dans le prix d’entrée.

L’ensemble du programme (accès aux attractions du parc aquatique ; DJ set ; formule à volonté ; softs ; ambiance néon) revient à 35 euros (ticket en vente en ligne, sur www.aqualibi.be), et 40 € aux caisses le jour même. Le dress code souhaité est évidemment flashy.

Le parc aquatique restera ouvert durant toutes les vacances de Carnaval, du 21 février au 1er mars. Avec, pour les férus de sport, un cours (gratuit) d’Aquazumba, tous les jours, de 17 h 30 à 18 h.