César, qui habite à Limelette, est déjà archiconnu des autorités judiciaires. Lors de son dernier passage devant le tribunal correctionnel, le substitut a pris le temps de compter le nombre de condamnations figurant sur son casier judiciaire, et il est arrivé à 56.

Ce qui n’a pas calmé ce prévenu. En mai 2018, il tenait une arme dans un magasin de nuit de Hamme-Mille. D’après ses explications, il s’agissait d’une carabine à air comprimé appartenant à un tiers, et le but était de la rendre à son propriétaire. Sauf que les images de vidéosurveillance visionnées par la police montrent qu’il est reparti avec cette arme sans la donner à personne.

Les différends du prévenu avec l’un de ses meilleurs ennemis ont déjà occupé le tribunal plus d’une fois, et un nouvel épisode valait à César de s’expliquer. Il s’est rendu dans la caravane de l’autre protagoniste, au départ pour boire un verre. Mais le ton est monté à propos d’une histoire de tromperie, le prévenu s’est senti coincé et s’est servi d’une planche pour neutraliser son rival.

Un geste de défense, a plaidé son avocat. La victime, qui a encouru des fractures au le visage, a envoyé un courrier pour retirer sa plainte. La lettre n’a cependant pas été écrite par lui mais par une proche de César. L’homme s’est contenté de signer… suite à des pressions et des menaces du prévenu.

Lesquelles étaient vivement contestées à l’audience, mais le jugement vient de tomber : le prévenu écope de 30 mois d’emprisonnement et l’arme est confisquée.