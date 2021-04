Après les enquêteurs et les experts, c’était au tour des témoins de moralité, toute la journée de mardi, de défiler devant la cour d’assises. On y a donc évoqué à la fois la victime, le Brainois Philippe Spriesterbach, âgé de 63 ans lorsqu’il a été tué dans sa maison de l’avenue Alphonse Allard en avril 2019, et son fils Arnaud qui est en aveux de l’avoir tué à coups de maillet, apparemment sans ressentir grand-chose…

Le portrait de l’accusé brossé par ses amis devant les jurés n’évoque pourtant pas des habitudes violentes. Au contraire : Arnaud Spriesterbach est connu de ses proches pour être assez gentil, très calme, non violent, timide voire carrément renfermé. Il ne s’ouvrait que très difficilement aux autres mais tous, en tout cas, percevaient son mal-être et ses difficultés familiales.