Le 13 octobre 2019, une dame a appelé la police, ne sachant plus trop quoi faire pour que son ancien compagnon comprenne qu’il n’était plus le bienvenu chez elle. Le gaillard était devant son habitation, et ne comptait pas quitter les lieux.

Les policiers le connaissent bien. À plusieurs reprises déjà, Rachid K. a été arrêté et son casier judiciaire contient des condamnations infligées aussi bien par le tribunal correctionnel du Brabant wallon que celui de Bruxelles. Lorsque les agents lui ont demandé de partir, il s’est exécuté.

Mais peu de temps après, un nouvel appel a appris aux intervenants que le gaillard faisait à nouveau le siège de l’habitation de son ex. Ils sont retournés sur place pour lui faire entendre raison et l’homme a quitté les lieux… avant de revenir une troisième fois.

La moutarde a commencé à monter au nez des policiers, qui ont arrêté administrativement l’amoureux obstiné. Il a été emmené au poste mais n’a pas du tout apprécié. Estimant qu’on s’en prenait à lui sans raison, il a refusé d’être mis en cellule, et a projeté un policier contre un mur à l’intérieur du commissariat. Il a fallu le menotter sur une chaise et le parquet, pour lui éviter un nouveau passage en correctionnelle, lui a demandé de payer une transaction de 250 euros.

Une chance, au vu de son casier judiciaire, mais le Tubizien ne l’a pas saisie. Et il n’est pas venu non plus s’expliquer devant les magistrats à Nivelles. Il vient dès lors d’écoper par défaut de six mois d’emprisonnement ferme.