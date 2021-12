Après de longs mois de réflexion, le collège provincial fait une croix sur le déménagement de l’école derrière l’Athénée Maurice Carême et opte pour la rénovation des bâtiments actuels.

Des fenêtres à simple vitrage, des châssis écaillés, des vitres brisées, une façade décrépie, un système électrique vétuste… On ne compte plus les signes de fatigue de l’implantation de l’IPES au Quai aux Huîtres à Wavre. Le bâtiment n’a jamais été rénové depuis sa construction en 1965 et il arrive aujourd’hui en fin de vie. “On ne sait plus réparer, on est arrivé au bout des possibilités. Le bâtiment ne répond plus du tout à nos besoins, explique Romy Pirlot, la directrice de l’IPES. En été, quand il fait chaud, on ne sait pas aérer, ça pose vraiment des soucis. C’est aussi dangereux car les châssis peuvent tomber, cela a déjà été le cas. C’est pour cette raison qu’on a décidé de condamner toutes les fenêtres.”

Il est donc grand temps de doter cette implantation de l’IPES, qui accueille 350 élèves, d’une infrastructure digne de ce nom. Après avoir longuement hésité, la Province du Brabant wallon a finalement décidé de procéder à une rénovation en profondeur du bâtiment, bien que ce n’était pas l’option privilégiée au départ. En 2018, la Province envisageait en effet de déménager l’école dans un nouveau bâtiment à construire sur un terrain qu’elle avait acheté derrière l’Athénée Maurice Carême. Mais l’opération, qui devait permettre à l’école provinciale de se rapprocher de l’athénée, tant sur le plan géographique que pédagogique, n’a pas pu se faire, faute d’accord avec la Wallonie-Bruxelles Enseignement, le pouvoir organisateur de l’athénée.

(...)