Amis depuis quinze ans, Charles Houet et Nicolas Neuville ont décidé de s’associer pour créer la start-up Arsène. Un projet qui est né lors de leurs soirées. "On s’est rendu compte qu’on consommait des produits de marques blanches, explique Charles, alors qu’on pouvait avoir accès très facilement aux producteurs locaux, que les produits étaient bons, pas si chers que ça et qu’il y avait un intérêt à les découvrir."