Lorsque l’on traverse la galerie What à Waterloo, il est parfois bon de prendre le temps de s’arrêter et d’observer. On tombe alors sur cette galerie à la devanture un peu timide, mais qui cache des trésors à l’intérieur. Les deux artistes qui tiennent l’endroit, puis les artistes qui sont exposés.

Marianne Goffard a ouvert sa galerie d’art, il y a un peu plus d’un an en plein cœur de la galerie commerçante. Deux belles idées sont à l’origine du concept : tout d’abord, l’envie d’exposer après des mois d’annulations successives durant la crise sanitaire. Ensuite l’idée d’avoir un lieu de conférence pour accueillir des auteurs. "L’idée vient d’une amie qui a écrit un livre en rapport à son cancer du sein. Je voulais lui offrir un lieu pour pouvoir le présenter." Le tout associé à une œuvre caritative et le tour était joué ! Le nom est d’ailleurs inspiré de la première association avec qui Marianne a travaillé : "Big Against Brest Cancer."

Aujourd’hui aidée de son amie Valérie Alter, la galerie expose chaque mois cinq artistes différents en plus de leurs propres œuvres. Rassemblés autour d’un thème, artistes et écrivains s’associent en donnant une partie de leurs recettes à l’association choisie pour l’occasion. "Nous ne prenons pas de commission sur les artistes qui exposent, en revanche, nous demandons à chacun de reverser 5 % de leurs ventes à l’association que l’on a choisie", nous explique Marianne.

"Nous travaillons avec toutes sortes d’associations et nous essayons de mettre en lien le thème avec les artistes, les auteurs et les combats menés par l’association. Nous avons par exemple travaillé avec une association qui se préoccupe des soins palliatifs et nous avons invité Véronique Gallo pour son livre : Tout ce silence."

L’art comme thérapie

L’art pour Marianne fut une thérapie. Historienne de l’art, elle s’est mise à peindre il y a sept ans lorsqu’elle a appris que sa maman était atteinte de la maladie d’Alzheimer. "Je me suis retrouvée seule face à la maladie de ma maman. L’art est pour moi une sorte d’exutoire. J’ai commencé pour le plaisir et aujourd’hui il y a une forme de reconnaissance professionnelle."

"C’est une aventure artistique mais surtout humaine, confie Valérie Alter. Chaque mois, nous organisons un vernissage et un finissage, où tous les artistes sont présents afin de partager avec les spectateurs."

"Au fil de l’eau"

"Au fil de l’eau" est le thème choisi pour ce mois de mai, avec comme association soutenue : Happycurrien, qui lutte pour l’intégration des personnes handicapées. Différents artistes plasticiens et photographes y sont exposés comme : Anne-Mieke Campenaire, Sylvie Debray ou encore Patrice Lehodey. L’autrice mise en lumière pour l’occasion est Sophie Wouters pour son livre : "Célestine".

En plus de l’exposition actuelle, les deux artistes accueillent une jeune ukrainienne, arrivée de Kiev avec sa petite fille. On peut retrouver ses bijoux en vente dans la galerie.

Le mois prochain, Marianne et Valérie s’associeront à l’association "Re-source" qui accompagne les personnes malades du cancer sous toutes ses formes. Le thème s’articulera autour de la couleur et des énergies positives.

Le prochain vernissage se tiendra le jeudi 2 juin. La galerie est ouverte du mardi au samedi et sera fermée durant le mois de juillet et d’août. Plus d’informations sur la page Facebook de la galerie.