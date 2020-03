Le couple vit confiné depuis samedi et l’apparition des premiers symptômes.

Fièvre, quintes de toux, problèmes respiratoires… Depuis une semaine, Jean-Paul présente tous les symptômes du coronavirus. Samedi dernier, cet habitant de Court-Saint-Étienne revenait de chez sa fille lorsqu’il a été pris de sueurs froides. Le lendemain, il s’est mis à tousser et a commencé à sentir une pression dans la poitrine. "Durant les trois premières nuits, j’ai dû dormir assis car, lorsque j’étais couché, je sentais une pression sur la poitrine. J’ai fait deux fois de la fièvre, jusqu’à 38,6°C."

Le Stéphanois de 61 ans a téléphoné à son médecin traitant qui lui a confirmé qu’il y avait de fortes chances qu’il soit atteint du Covid-19. Il ne lui a pas recommandé d’aller à l’hôpital mais de rester chez lui durant quinze jours et de prendre du paracétamol et du sirop pour la toux. Jean-Paul n’avait de toute façon pas l’intention d’aller aux urgences. "Je ne suis pas à l’agonie, je ne suis pas en défaillance respiratoire, je ne vais pas encombrer les hôpitaux. J’attendrai deux semaines pour voir si ça va. Je m’estime chanceux : je vois que malgré mon âge, je ne suis pas trop arrangé."

Du coup, Jean-Paul se retrouve en quarantaine chez lui, aux côtés de son épouse, Patricia. Le couple s’occupe comme il peut : télé, ordinateur, rangement, courses et fabrication de masques pour Patricia… " Le confinement, c’est compliqué. C’est dur de ne plus voir les enfants ni les petits-enfants. On a la chance d’avoir Internet pour leur parler. Plus personne ne vient chez moi. J’ai prévenu des amis pour ne pas qu’ils viennent. Pour l’instant, mon épouse n’a rien. Je portais un masque au début mais j’ai arrêté. On fait attention à ce qu’on fait, on mange à 70-80 cm l’un de l’autre. Par contre, on ne fait pas chambre à part. Cela fait 40 ans qu’on est mariés donc s’il faut mourir, on mourra tous les deux ."