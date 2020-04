Sur les 53 employés de la maison de repos, 17 sont positifs.

La maison de repos Le Clair Séjour à Jodoigne vit des heures difficiles. Il y a quelques semaines, un résident âgé de 97 ans et atteint du coronavirus a été hospitalisé et est décédé à l’hôpital. Depuis, la situation ne s’est pas franchement améliorée dans la maison de repos gérée par le CPAS.

Sur les 53 employés du home, dix-sept ont été testés positif au coronavirus. Douze font partie du partie soignant, cinq du service de maintenance. Parmi les dix-sept cas, seize sont asymptomatiques – et donc, peu contagieuses – et peuvent continuer sur base volontaire, selon les directives de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). Onze employés qui ne présentent pas les symptômes tiennent à continuer à travailler au sein de la structure qui héberge 85 pensionnaires.

Parmi les résidents, outre celui décédé il y a deux semaines, quatre ont été testés positif. Les services ont été adaptés pour tenter d’empêcher la propagation du virus. Les malades ont ainsi été isolés dans l’un des trois étages du bâtiment, avec ceux dont le cas est considéré comme suspect (l’AViQ n’a à ce jour pas sollicité de nouveaux tests pour Le Clair Séjour). Les onze employés asymptomatiques s’occupent principalement de ces résidents. Les pensionnaires en bonne santé ont été répartis dans le reste du bâtiment.

“On a réorganisé le travail et on a déménagé des personnes dans d’autres chambres aussi déstabilisant pour eux, précise la présidente du CPAS Marie-Louise Houart. On est attentif aussi aux proches des résidents. On a passé toute la journée de dimanche à téléphoner à toutes les familles.”

Et même si la situation est pénible aussi pour les employés du home, ils sont nombreux à vouloir poursuivre le boulot. “Ils sont très dévoués, la plupart des employés craignaient les résultats du test, non pas par peur pour leur santé, mais de pas pouvoir revenir et aider les résidents”, ajoute la présidente du CPAS jodoignois.