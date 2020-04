La zone de police multiplie les contrôles de vitesse ces derniers jours.





Il fait beau, les routes sont dégagées même en heure de pointe, et certains automobilistes ont dès lors le pied un peu lourd. En contact avec les habitants des deux communes, les responsables de la zone de police Nivelles-Genappe ont eu la confirmation d’un certain relâchement en matière de vitesse.

Et comme les infractions aux règles de confinement sont moins nombreuses, ils ont estimé qu’il était temps de reprendre les contrôles le long des voiries les plus problématiques.

"On réinstaure ces contrôles en écho à la campagne de l’Agence wallonne pour la sécurité routière, confirme le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman. Comme les routes semblent plus libres, certains ont peut-être la (fausse) impression qu’ils peuvent rouler plus vite sans risque…"

Et les premiers contrôles ont démontré toute leur utilité.

À la rue du Dernier Patard à Genappe, 18 infractions ont été constatées pour 150 véhicules contrôlés. À la rue de Nivelles à Houtain-le-Val, sur 204 véhicules qui sont passés devant le radar, 51 ont été flashés dont un qui roulait à… 127 km/h. Du côté de la chaussée de Braine-le-Comte à Nivelles, 23 infractions ont été enregistrées pour 101 véhicules. Et à l’avenue des Combattants à Genappe, le flash a crépité 17 fois pour 67 véhicules contrôlés.

On est à pratiquement 25 % d’infractions sur la plupart des sites. La zone de police va donc continuer, et a demandé un Lidar en renfort.