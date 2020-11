On le sait, avec le confinement, le nombre de cambriolages a tendance à baisser, les maisons étant bien plus souvent occupées. Alors pour contrer cette donnée, certains voleurs ont décidé d’adopter un autre modus operandi. Ils attendent que leurs potentielles victimes se rendent au supermarché. La police de la zone de Wavre vient ainsi de mettre en garde ses habitants face à une nouvelle technique qui a fait précédemment des victimes dans région des Ardennes, notamment.

Cette semaine, une dame en a fait les frais sur le parking d’un supermarché du centre de Wavre.

"Ils se rendent sur le parking d’une grande surface et passent en revue les véhicules stationnés dans l’espoir de repérer un trousseau de clés. Ils volent le trousseau sur lequel se trouve très probablement la clé du domicile de la victime et trouvent son adresse en consultant les documents de bord. Avant de quitter les lieux, ils crèvent les pneus. Ils bénéficient alors de plus de temps pour se rendre au domicile de la victime et commettre le cambriolage ", précise la police avant de rappeler de ne jamais laisser un objet de valeur ou un trousseau de clés dans un véhicule.

"Si vous êtes victime ou que vous constatez des agissements suspects, prévenez immédiatement nos services", ajoute la police de Wavre qui a également averti ses habitants via les réseaux sociaux.

Contacté, un commissaire de la zone ajoute qu’il reste à présent à comprendre comment ces voleurs parviennent à entrer dans le véhicule puisque concernant le fait survenu à Wavre, la voiture ne présentait pas de trace d’effraction. Ils utilisent probablement un appareil permettant de déverrouiller la voiture.

Vous voilà donc prévenus.